Izrael łagodzi lockdown. Można będzie oddalić się od domu

Izrael jest jednym z najszybciej na świecie szczepiących przeciw COVID-19 państw. Jak dotąd co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 30 proc. mieszkańców kraju.

Mimo to liczba zakażeń koronawirusem wykrywanych w Izraelu jest wysoka i utrzymuje się na poziomie ok. 7 tys. zakażeń dziennie (w liczącym ok. 9 mln mieszkańców kraju).

Premier Izraela Beniamin Netanjahu apeluje do obywateli o szczepienie się kierując ten apel zwłaszcza do osób w wieku powyżej 50 lat.