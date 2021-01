Epidemia w Polsce - raport Ministerstwa Zdrowia: W środę 6919 zakażeń koronawirusem

Najnowsze dane resortu zdrowia mówią, że z powodu zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowane w Polsce są 15 324 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem pacjentów podłączonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 1569. Kwarantanną z uwagi na SARS-CoV-2 objęto 184 982 osoby, a nadzorem epidemiologicznym - 5680. Od początku epidemii ozdrowiało 1 207 359 zakażonych.

W środowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy potwierdziły zakażenie nowym koronawirusem u kolejnych 6 919 osób.

Nowe przypadki dotyczą wszystkich województw: mazowieckiego (890), wielkopolskiego (683), śląskiego (649), pomorskiego (582), zachodniopomorskiego (550), warmińsko-mazurskiego (549), kujawsko-pomorskiego (534), łódzkiego (393) lubelskiego (357), dolnośląskiego (336), podlaskiego (329), małopolskiego (280), lubuskiego (201), podkarpackiego (192), opolskiego (138), świętokrzyskiego (125).

"131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - poinformował resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 106 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 337 osób.



W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 1 450 747 osób, 34 141 zakażonych zmarło.

Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 7 dni spadła do 17,03. To najniższy poziom tego wskaźnika odkąd premier Mateusz Morawiecki przedstawił go na konferencji prasowej z 4 listopada jako wskaźnik mający decydować o poziomie obostrzeń obowiązujących w Polsce.