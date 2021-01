Koronawirus. Odporność stadna nie powstrzymała epidemii w Manaus? AFP

W brazylijskim Manaus - jak wynikało z publikacji, która ukazała się na łamach "Science" jesienią 2020 roku - w czasie uderzenia pierwszej fali koronawirusa kontakt z nim mogło mieć nawet 76 proc. mieszkańców co oznaczałoby osiągnięcie progu tzw. odporności stadnej. Mimo to obecnie miasto doświadcza uderzenia drugiej fali epidemii - zauważa "The Economist".