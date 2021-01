Koronawirus w USA: Trwają szczepienia pracowników Białego Domu

W nadchodzących tygodniach zaszczepić się mają kolejne osoby pracujące na co dzień w Białym Domu.

Większość zaszczepionych urzędników pracuje w Urzędzie Wykonawczym Prezydenta USA (Executive Office of the President), co oznacza, że na co dzień pracują w Białym Domu. To właśnie osoby, które wykonują swoją pracę stacjonarnie w siedzibie prezydenta USA mają priorytet przy szczepieniach urzędników.

Docelowo na COVID-19 mają zostać zaszczepione wszystkie osoby pracujące w Białym Domu.