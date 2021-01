Analiza: Kiedy szczepionkę na COVID otrzymają najbiedniejsze państwa świata?

Większość państw Afryki nie będzie w stanie rozpocząć szerokiego programu szczepień przed początkiem 2023 roku. Z kolei w Azji wiele państw zyska szeroki dostęp do szczepionek dopiero w drugiej połowie 2022 roku - wynika z analizy.

W ramach programu COVAX realizowanego przez WHO 1,8 mld dawek szczepionek na COVID-19 ma trafić do 92 najuboższych państw świata, co pozwoli na wyszczepienie ok. 27 proc. mieszkańców tych krajów.