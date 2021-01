Koronawirus. Ilu naprawdę Brytyjczyków jest zakażonych?

Vallance przedstawił swoje szacunki na konferencji prasowej z Borisem Johnsonem, który podtrzymał słowa wygłoszone wcześniej w parlamencie w kwestii powrotu dzieci do szkół na Wyspach. Johnson zapowiedział, że dzieci nie wrócą do nauki stacjonarnej 22 lutego. Szkoły - według jego słów - mogą zostać otwarte ponownie 8 marca.

W środę Johnson ogłosił także, że Wielka Brytania stworzy specjalne ośrodki (np. w hotelach), w których 10-dniowej kwarantannie poddawane będą osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii z krajów podwyższonego ryzyka. Chodzi o osoby, którym nie można odmówić wjazdu do kraju (obywatele brytyjscy, rezydenci brytyjscy etc.).