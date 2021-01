Wszyscy obywatele Izraela zostaną zaszczepieni do końca marca

Poinformował, że umowa z firmą Pfizer pozwoli na zaszczepienie do końca marca wszystkich obywateli Izraela powyżej 16 roku życia - w ramach akcji "Powrót do życia".

Premier zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych dni zostanie opublikowany harmonogram szczepień.

- Uzgodniliśmy, że Izrael będzie wzorem dla świata. Dlatego przyspieszyliśmy szczepienia i zwiększyliśmy ich liczbę. Na podstawie naszych doświadczeń zostaną ustalone strategie szczepień dla całego świata - przekazał izraelski premier.

- Otworzymy gospodarkę, wrócimy do pracy, do synagog, barów i restauracji oraz życia kulturalnego. W następną wigilię Paschy wszyscy razem usiądziemy do stołu - dziadowie i wnuki - zapowiedział Netajahu.

Przestrzegł jednak, że tymczasem wirus rozprzestrzenia się gwałtownie jak nigdy dotąd, a jego mutacje przynoszą rekordową liczbę zgonów i infekcji.

- Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, wzywam więc wszystkich, ze wszystkich grup społecznych i sektorów gospodarki, by przestrzegali reżimu lockdownu. - Będziemy mogli wrócić do naszego normalnego życia - przekonywał.

Minister zdrowia Yuli Edelstein z kolei poinformował, że dotychczas szczepionkę otrzymało 70 proc. osób powyżej 60 roku życia, od soboty będzie im podawana druga dawka.