Koronawirus. USA będą wymagać negatywnych testów na COVID od podróżujących z Wielkiej Brytanii? AFP

Amerykańska administracja rozważa wprowadzenie wymogu, by wszyscy podróżni przybywający do USA z Wielkiej Brytanii musieli przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, przeprowadzonego najpóźniej 72 godziny przed wylotem. Przedstawienie takiego wyniku testu byłoby warunkiem wpuszczenia podróżnego do USA - informuje Reuters.