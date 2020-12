Premier Morawiecki: 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia

- Czwartego marca zarejestrowaliśmy w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa i dzisiaj po 300 dniach możemy zacząć myśleć o powrocie do normalności. On może się zdarzyć dzięki szczepionce - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Im więcej ludzi się zaszczepi, tym szybciej pandemia się zakończy. Zachęcamy do tego wszystkich - dodał.

Premier podziękował także wszystkim walczącym z epidemią. - Podziękowania należą się wszystkim, którzy przez ostatnie 300 dni walczyli z pandemią - powiedział.

- Narodowy Program Szczepień to duże wyzwanie. Do końca roku dotrze do Polski 300 tysięcy dawek szczepionki - zapowiedział minister Michał Dworczyk. - Wchodzimy w kolejny etap akcji informacyjnej i profrekwencyjnej. Głównym zadaniem jest dotarcie do każdego Polaka z rzetelną informacją - zapowiedział.