Koronawirus w Rosji. „Pacjent zero” z 1 marca

- Pierwsze zidentyfikowane przypadki, ale nie rozprzestrzeniające się, to osoby, które przybyły z Chin. Były trzy takie osoby. Ale potem udało nam się, przy ścisłej kontroli, zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii - powiedziała szefowa Rospotrebnadzoru.

Popowa zastrzegła, że potencjał pandemiczny koronawirusa stał się oczywisty dla rosyjskich specjalistów już w styczniu. - Gdy tylko nasi chińscy koledzy poinformowali o jego właściwościach, stało się jasne, że jest to wirus z potencjałem pandemicznym i konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań. 20 stycznia rozmawialiśmy z wicepremier Tatjaną Golikową, z ministrem zdrowia, właśnie dlatego, że stało się jasne, że nie jest to zwykły nowy wirus sezonowy, ale jest to wirus z potencjałem pandemicznym - mówiła Popowa.

Według oficjalnych danych 13 grudnia w Rosji wykryto 28 080 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Ogółem, od początku epidemii, pod względem liczby wykrytych zakażeń Rosja jest czwartym krajem na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii.