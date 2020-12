Kanada zamawia drugą szczepionkę na COVID AFP

Premier Kanady Justin Trudeau oświadczył we wtorek, że Kanada zakontraktowała do 168 tysięcy dawek szczepionki na COVID-19 opracowanej przez Modernę - szczepionki te mają trafić do kraju przed końcem grudnia. Szczepionka nie została jeszcze zatwierdzona do użycia w Kanadzie.