Trzaskowski: Brakuje informacji. Dworczyk: Nie czas na przepychanki

- Jedną z kluczowych kwestii dla bezpieczeństwa programu szczepień jest prawidłowe przechowywanie i transportowanie szczepionek. W rządowym planie brak niezbędnych informacji o tym, jak i z jakich środków będzie to zapewnione - uważa prezydent stolicy.

- Jeżeli mamy mieć szansę na powrót do względnej normalności w dającym się przewidzieć czasie, to program szczepień musi być realizowany bezpiecznie, ale też sprawnie. Przy obecnych założeniach programu szczepienie samych grup objętych priorytetem w Warszawie zajęłoby ok. 1,5 roku - przekazał Trzaskowski.

Prezydentowi Warszawy odpowiedział szef KRPM Michał Dworczyk. "To nie czas na przepychanki polityczne! Mamy wspólny cel - organizację szczepień. Na dzisiaj uzyskaliśmy gotowość do szczepienia w Warszawie ponad 200 tysięcy osób miesięcznie w 238 punktach medycznych. Proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców" - napisał szef Kancelarii Premiera.