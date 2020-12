Koronawirus. Testy kolejnej szczepionki na COVID zakończą się w styczniu

Szczepionka koncernu Johnson & Johnson to jedna ze szczepionek, które mają trafić m.in. do Polski.

W odróżnieniu od szczepionki Pfizera i BioNTech w przypadku szczepionki Johnson & Johnson do uzyskania przez zaszczepionego odporności wystarczyć ma jedna dawka szczepionki.

W trzeciej fazie testów klinicznych szczepionki koncernu Johnson & Johnson weźmie udział ok. 45 tysięcy osób.

Po zakończeniu trzeciej fazy testów klinicznych, w lutym, amerykański koncern ma zamiar wystąpić do Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA) o zarejestrowanie szczepionki do użycia w sytuacjach nadzwyczajnych (ang. emergency use authorization).

Testy szczepionki Johnson & Johnson były przerwane na tydzień w październiku, gdy u jednego z ich uczestników rozwinęła się "niewyjaśniona choroba".

Analiza tego przypadku wykazała jednak, że nie sposób wskazać oczywistej przyczyny choroby uczestnika testów, a testowanie szczepionki zostało wznowione.