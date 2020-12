Koronawirus. USA: Pielęgniarka zemdlała po zaszczepieniu na COVID

Tiffany Dover brała udział w konferencji prasowej, w czasie której mówiła dziennikarzom co oznacza dla niej i jej oddziału szpitalnego możliwość szczepienia się na COVID-19, kiedy nagle przerwała wypowiedź i powiedziała "Przepraszam, kręci mi się w głowie".

Dover położyła rękę na głowie, przeprosiła raz jeszcze, zaczęła schodzić z podestu i wtedy upadła.

Kamery uchwyciły lekarzy i pracowników szpitala, którzy podbiegli do niej, by udzielić jej pomocy.

Tiffany Dover, a nurse in the Covid-19 unit passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee.



She is feeling better. ????#COVID19 #vaccine #Tennessee

