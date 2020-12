Prezydent Duda zachęca ozdrowieńców do wolontariatu w Domach Pomocy Społecznej Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Chciałem zachęcić wszystkich ozdrowieńców do tego, aby zgłaszali się poprzez stronę internetową wspierajseniora.pl do różnych form pomocy dla seniorów, ale także do akcji "wolontariat ozdrowieńców", która jest ukierunkowana na pomoc w Domach Pomocy Społecznej, gdzie ta pomoc jest rzeczywiście bardzo potrzeba - powiedział prezydent Andrzej Duda.