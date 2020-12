Wielka Brytania zatwierdza preparat Pfizera. Wkrótce ruszają szczepienia

Brytyjski regulator, MHRA, twierdzi, że szczepionka, która zapewnia do 95% ochrony przed chorobą Covid-19, jest bezpieczna do użycia.

Po tej decyzji szczepienia mogą rozpocząć się w ciągu kilku dni w przypadku osób z grup o wysokim priorytecie.

Wielka Brytania zamówiła już 40 mln dawek - jest to ilość wystarczająca do zaszczepienia 20 mln osób. Około 10 milionów dawek powinno być dostępnych wkrótce, a pierwsze dawki dotrą do Wielkiej Brytanii w najbliższych dniach.

Pomimo szczepień ludzie nadal muszą jednak zachować czujność i przestrzegać powszechnych zasad walki z koronawirusem - przestrzegają eksperci. Oznacza to trzymanie się zasad dystansu społecznego i zakładanie masek na twarz oraz powszechne testowanie osób, które mogą mieć wirusa.