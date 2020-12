Brakuje respiratorów dla pacjentów z COVID? Dworczyk: Nie, to polityczna hucpa

- Chciałbym zdementować te informacje i zaapelować do polityków o odpowiedzialność i niewykorzystywanie epidemii do tego, żeby realizować jakieś partykularne cele polityczne. Nie wolno pandemią grać na emocjach Polaków - oświadczył Michał Dworczyk.

Na konferencji prasowej poświęconej szczepieniom szef KPRM Michał Dworczyk odniósł się do, jak to ujął, "kolejnej politycznej hucpy i fake newsów (nieprawdziwych informacji - red.) przekazywanych przez parlamentarzystów opozycji dotyczących dostępności sprzętu medycznego".

W piątek przedstawiciele rządu przedstawili kolejne szczegóły programu szczepień na COVID . Podmioty medyczne mogą do 11 grudnia zgłaszać się do "Narodowego Programu Szczepień" ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Lista punktów, w których będzie można się zaszczepić przeciwko koronawirusowi ma być opublikowana 15 grudnia.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał, że w Polsce dla pacjentów "covidowych" jest ok. 18 tys. wolnych łóżek i ok. 1 300 wolnych respiratorów. - To miejsca, które czekają na chorych. Mam nadzieję, że one nie będą nigdy zajęte - dodał.

Według Dworczyka, na Mazowszu jest ok. 2,8 tys. wolnych łóżek "covidowych" i ok. 130 wolnych respiratorów.

- W ostatnich miesiącach Agencja Rezerw Materiałowych wydała 3 996 respiratorów i 5 447 kardiomonitorów - powiedział minister. Zapewnił, że każdy szpital, który zgłasza "uzasadnioną potrzebę" otrzymania sprzętu (respiratorów, kardiomonitorów) "jest obsługiwany przez ARM".

- Jeżeli ktoś posiada informację, że jakaś placówka nie otrzymała takiego sprzętu, a potrzebuje taki sprzęt pozyskać dla leczenia pacjentów "covidowych", to bardzo prosimy o informacje, bo te, które przedstawione zostały za pośrednictwem niektórych mediów są fałszywe - oświadczył Dworczyk.

W trakcie trwania konferencji w codziennym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dla osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w polskich placówkach medycznych jest 18 967 wolnych łóżek i 1 180 wolnych respiratorów.