Koronawirus. Testy w USA przesądzą jak skuteczna jest szczepionka oksfordzka?

Dane z testów klinicznych szczepionki Asttra Zeneca, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Brazylii wykazały, że szczepionka miała różną skuteczność w zależności od tego jak duże jej dawki podawano uczestnikom. Wyniki badań opublikowano 23 listopada.

AstraZeneca poinformowała, że w czasie testów niewielkiej grupie uczestników przypadkowo podano najpierw pół dawki szczepionki, a potem całą dawkę zamiast dwóch pełnych dawek.

W tej grupie skuteczność szczepionki wyniosła 90 proc. W większej grupie, która otrzymała dwie pełne dawki, skuteczność szczepionki wyniosła 62 procent.

Mimo, że 62 proc. to nadal skuteczność pozwalająca na zarejestrowanie szczepionki do użycia, jest ona znacznie niższa niż skuteczność szczepionek Pfizera i Moderny, która wyniosła - odpowiednio - 95 i 94,1 procent co wykazała trzecia faza testów klinicznych szczepionek tych amerykańskich koncernów.