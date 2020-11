Koronawirus: Jak zmieniała się liczba testów na COVID w Polsce w listopadzie

Między 8 a 14 listopada wykonano ok. 383 tysiące testów - co oznacza spadek średniej dobowej liczby testów do poziomu 54 714 testów na dobę.

Od 1 listopada liczba testów na COVID-19 w Polsce systematycznie spada. W pierwszych 7 dniach miesiąca wykonano ok. 466 450 testów co dało średnią dobową na poziomie 66636 testów na dobę.

W tym czasie najwięcej zakażeń - 27 875 - wykryto 7 listopada, gdy przeprowadzono ok. 66,8 tys. testów.

Najwięcej testów przeprowadzono 6 listopada - ok. 82 950 - co było zarazem największą dobową liczbą testów na COVID-19 przeprowadzonych w Polsce. Wówczas przełożyło się to na 27 086 zakażeń.

Jeśli chodzi o stosunek raportowanych w danej dobie testów do raportowanej w danej dobie liczby wykrytych zakażeń najniższy był on w listopadzie drugiego dnia miesiąca, gdy przy ok. 65 tys. testów wykryto 15 578 zakażeń. Oznacza to odsetek pozytywnych testów na poziomie 23,97 proc.

Z kolei najwyższy stosunek ten był 16 listopada, gdy przy 35 100 testach informowano o 20 816 zakażeniach (59,3 proc. pozytywnych testów).

Średni dobowy odsetek pozytywnych testów między 1 a 23 listopada wyniósł 40,9 proc.