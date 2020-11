Dr Sutkowski: Będę szczęśliwy, jeśli szczepienie w kwietniu

W rozmowie z RMF FM dr Michał Sutkowski powiedział, że wśród Polaków jest strach przed wykonywaniem testu na obecność koronawirusa. - Boją się stygmatyzacji, boją się zostać w izolacji. To potężne zjawisko. Skutkuje to tym, że ludzie chodzą chorzy do pracy - powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

