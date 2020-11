Koronawirus w USA: Od 23 dni ponad 100 tysięcy zakażeń na dobę

Łącznie w USA wykryto już 12 778 254 zakażeń koronawirusem i 262 283 zgony chorych na COVID-19.

Ponad 100 tysięcy zakażeń na dobę jest wykrywanych w USA od 4 listopada.

Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) przewidują, że do 19 grudnia liczba zgonów chorych na COVID-19 w USA może wzrosnąć nawet do 321 tysięcy - a więc o 60 tysięcy w stosunku do stanu obecnego. Oznaczałoby to dobową średnią liczbę zgonów chorych na COVID-19 do 19 grudnia na poziomie 2 500.