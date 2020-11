WHO ostrzega: Jest lepiej? Więcej testować

Van Kerkhove wezwała wszystkie kraje do zwiększenia skali testów na koronawirusa, w ramach przygotowań na możliwe przyszłe wybuchy epidemii. Epidemiolog zauważyła, że WHO nie chciałby sytuacji, w której „lockdown prowadzi do zapanowania nad wirusem, a potem zaczyna się kolejny lockdown”.

