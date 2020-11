Koronawirus w Niemczech: Będą kolejne obostrzenia?

Reuters zapoznał się z projektem dokumentu dotyczącego nowych obostrzeń. Zawiera on m.in. apel do obywateli, by unikali udziału w prywatnych przyjęciach do świąt Bożego Narodzenia.

Kanclerz Angela Merkel ma rozmawiać o nowych obostrzeniach z władzami niemieckich landów w poniedziałek.

W listopadzie w Niemczech wprowadzono "łagodny lockdown", by opanować drugą falę epidemii koronawirusa, która przechodzi przez kraj. W ubiegłym tygodniu, przez trzy dni z rzędu, w Niemczech wykrywano ponad 20 tysięcy zakażeń koronawirusem na dobę.

W ramach lockdownu w Niemczech zamknięto m.in. bary i restauracje, ale szkoły i sklepy pozostały otwarte.