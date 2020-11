Koronawirus w Polsce: Jak liczba zakażeń zmieniła się w porównaniu do zeszłego poniedziałku?

Oznacza to spadek liczby zakażeń - poniedziałek do poniedziałku - wyniósł 4,13 proc.

W poniedziałek 9 listopada (21 713) zanotowano największy od początku epidemii poniedziałkowy wzrost liczby zakażeń - w porównaniu do poniedziałku sprzed dwóch tygodni była większa o 39,38 proc.

W poniedziałki liczba zakażeń wykrywanych w Polsce była dotychczas niższa ze względu na mniejszą liczbę testów wykonywanych w niedzielę.

W ten poniedziałek resort zdrowia poinformował o ok. 35,1 tysiąca testów w ciągu doby. Tydzień wcześniej informowano o 43,4 tys. testów. W porównaniu do poprzedniego poniedziałku w ten przeprowadzono więc o 8 300 mniej testów (spadek liczby testów poniedziałek do poniedziałku osiągnął poziom 19,12 proc.).