Dania: Czy norki w kraju zostaną wybite? Jest porozumienie

Prawo, które będzie działać wstecz, to skutek przyznania przez socjaldemokratyczny rząd, że w Danii nie ma podstawy prawnej do wybicia norek w związku z zagrożeniem epidemicznym.

- Jestem szczęśliwy, że to porozumienie zapewni więcej spokoju wokół bardzo dużej operacji wybijania zwierząt, która odbędzie się na fermach norek - dodał Jensen.

Porozumienie, które wejdzie w życie w przyszłym miesiącu, zakaże hodowli norek do 2022 roku i stworzy podstawę prawną do nakazania hodowcom wybicia norek (na fermach w Danii znajduje się obecnie ok. 17 mln zwierząt).

Wybicie zakażonych norek odbyło się już zgodnie z obowiązującym prawem.

Rząd nadal rozmawia z parlamentem na temat rekompensat dla ok. 1 100 hodowców norek.