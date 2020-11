Czechy: Zakażeń o ponad 1 000 mniej niż dobę wcześniej

Od 1 marca, czyli od momentu wykrycia pierwszego zakażenia koronawirusem w Czechach, w kraju tym zakażenie wykryto u 469 769 osób. 75 proc. zakażonych wróciło już do zdrowia.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 wzrosła w ciągu doby o 56, do 6558, ale dane te będą jeszcze aktualizowane.

W listopadzie zmarło w Czechach już ponad 3 tysiące osób chorych na COVID-19.

W Czechach jest obecnie 109 417 aktywnych zakażeń koronawirusem. W czeskich szpitalach przebywa 6 868 chorych na COVID-19, 1008 z nich jest w stanie ciężkim.

W związku ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem w Czechach do szkół, po ok. miesięcznej przerwie, wracają uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w weselach, pogrzebach i nabożeństwach wzrosła z 10 do 15.