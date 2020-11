Epidemia we Francji: Paryżanie ignorują obostrzenia. Będzie reakcja władz?

- Jest nie do zniesienia dla tych, którzy szanują zasady obserwować Francuzów, którzy je lekceważą - oświadczył rzecznik rządu, Gabriel Attal w rozmowie z BFM TV.

- Panuje nastawienie: będzie co ma być. Musimy podjąć wszystkie kroki niezbędne do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - dodał.

Attal mówił o powrocie godziny policyjnej jako fakcie dokonanym, ale kancelaria premiera Jeana Casteksa poinformowała, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Kwestia wprowadzenia godziny policyjnej w Paryżu ma być omawiana przez prezydenta Emmanuela Macrona oraz członków rządu 4 listopada.

W Paryżu dochodzi obecnie do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 co 30 sekund, co 15 minut paryżanin trafia do szpitala w wyniku zakażenia koronawirusem - mówił wcześniej minister zdrowia, Olivier Veran w rozmowie z radiem RTL.