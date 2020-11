Nowy limit w kościołach. W mszach będzie mogło uczestniczyć mniej osób

Do tej pory w polskich kościołach obowiązywał limit jednej osoby na 7 metrów kwadratowych, co oznaczało, że w świątyniach mogła się gromadzić większa liczba osób, niż w placówkach handlowych (w tych o powierzchni do 100 metrów kwadratowych obowiązywał limit 5 osób na kasę, ale w większych - limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych). Limit wprowadzono wraz z żółtymi i czerwonymi strefami. 1 os. na 7 metrów kwadratowych obowiązywał w czerwonych, a gdy stał się nią cały kraj - w całej Polsce.

