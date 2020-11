Koronawirus w USA: Ile zakażeń wykryto w dniu wyborów prezydenckich?

Od 29 października w USA zanotowano pięć dni z najwyższą liczbą dobowych zakażeń od początku epidemii.

Dobowa średnia liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni wynosi w Stanach Zjednoczonych 86 363 - i jest ponad dwa razy wyższa niż na początku września - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

We wtorek co najmniej 36 stanów wykryło wzrost liczby zakażeń tydzień do tygodnia. Idaho, Maine, Minnesota, Nowy Meksyk, Ohio i Pensylwania zanotowały we wtorek rekordową, dobową liczbę zakażeń.