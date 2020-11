Grecja wprowadza trzytygodniowy lockdown

Lockdown - w odróżnieniu od tego, który Grecja wprowadziła wiosną - nie obejmie przedszkoli i szkół podstawowych, które pozostaną otwarte. Nauka w szkołach średnich będzie prowadzona zdalnie. Lockdown potrwa do 30 listopada.

Mieszkańcy Grecji, w czasie obowiązywania ogólnokrajowej kwarantanny, będą mogli opuszczać domy tylko po to, aby udawać się do pracy, do lekarza, będą też mogli ćwiczyć na świeżym powietrzu - wcześniej będą musieli jednak poinformować władze za pomocą wiadomości tekstowej o wyjściu z domu.

Większość sklepów pozostanie zamknięta - otwarte będą supermarkety i sklepy z żywnością.