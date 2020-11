Dyrektor szpitala w Częstochowie: Lombardia? Podobnie może być w Polsce Fotorzepa, Bartosz Jankowski

- Niektórzy lekarze mówią, że to, co się dzieje przypomina Lombardię - powiedział w rozmowie z Onetem Wojciech Konieczny, senator Lewicy i dyrektor szpitala w Częstochowie. - Lombardia była zaskoczeniem, ale podobne sceny będą się rozgrywały w Polsce, jeśli nie będziemy przyjmowali realnej pomocy z Niemiec. Jeżeli Niemcy wiedzą, że mogą przyjąć naszych pacjentów, to jest to ratunek przed Lombardią - dodał.