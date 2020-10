Duchowny o protestach: Słuszny gniew, ale nie można narażać zdrowia Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Mój Kościół zrobił błędy, ja was za to przepraszam. Nie ja powinienem was przepraszać - to powinni zrobić biskupi - mówił w TVN24 dominikanin, o. Paweł Gużyński, zwracając się do uczestników protestów przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji.