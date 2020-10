USA: Lliczba zgonów w 2020 wyższa o 300 tysięcy od średniej

Średnia liczba zgonów, do których dochodziło między lutym a wrześniem w poprzednich latach, wynosiła w USA ok. 1,9 mln. Między lutym a wrześniem 2020 wyniosła z kolei 2,2 mln co stanowi przyrost o 14,5 proc.

Według danych CDC koronawirus jest związany z 2/3 tzw. dodatkowych (nadmiernych) zgonów (ang. excess deaths). Przedstawiciele CDC zaznaczają, że wirus był czynnikiem, który prowadził do zgonów również pośrednio - np. w przypadku, gdy osoba, doznająca ataku serca, zwlekała z udaniem się do szpitala w związku z obawami przed koronawirusem.

Największa liczba tzw. dodatkowych zgonów - ok. 95 tysięcy - dotyczy osób w wieku od 75 do 84 lat. Liczba zgonów w tej grupie wiekowej była wyższa o 21,5 proc. od średniej z poprzednich lat.