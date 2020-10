Trump: Mamy szczepionki. Nawet bez nich wychodzimy na prostą

Jak dotąd w USA żadna z eksperymentalnych szczepionek na COVID-19 nie została dopuszczona do użycia.

W wydanym oświadczeniu rywal Donalda Trumpa w wyborach, Joe Biden, odniósł się do tych komentarzy stwierdzając, że Meadows "przyznał, iż administracja skapitulowała i nie próbuje kontrolować pandemii". Jak dodał oznacza to, że administracja Trumpa "porzuciła swój podstawowy obowiązek chronienia obywateli USA".

- To nie było przejęzyczenie Meadowsa, to było szczere przyznanie jaka była strategia prezydenta Donalda Trumpa od początku kryzysu: powiewać białą flagą i liczyć, że dzięki ignorowaniu go, wirus po prostu zniknie. Nie zniknął i nie zniknie - dodał Biden.