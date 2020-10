W Czechach znów ponad 15 tysięcy zakażeń w ciągu doby

Łącznie w Czechach od początku epidemii wykryto 284033 zakażenia. Do zdrowia wróciły 111 443 osoby, u których wykryto zakażenie koronawirusem, liczba aktywnych przypadków wynosi obecnie 172590.

W poniedziałek w ciągu doby zmarło w Czechach 139 osób chorych na COVID-19 - był to największy dobowy przyrost liczby ofiar koronawirusa w Czechach od początku epidemii.

W poniedziałek - po raz pierwszy od sześciu dni - odsetek testów na COVID przeprowadzonych w Czechach w ciągu doby, które dały wynik pozytywny wyniósł mniej niż 30 procent.

Od środy w Czechach od 21 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Sklepy spożywcze i sklepy z artykułami pierwszej potrzeby muszą być zamknięte od 20 do 5 rano.

Od ubiegłej środy w Czechach obowiązuje lockdown.

We wtorek czeski rząd zwrócił się do parlamentu o przedłużenie stanu wyjątkowego o miesiąc, do 3 grudnia.