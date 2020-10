Tajwan: Wirus "przybył" wraz z wracającym z Chin. Pierwszy raz od lutego

Zakażony to mężczyzna w wieku ok. 40 lat. U mężczyzny po powrocie z Chin pojawił się katar i kaszel - co zasygnalizował urzędnikom odpowiedzialnym za kwarantannę osób wracających na wyspę.

Mężczyzna pracował w prowincji Jiangsu, w której - według chińskiej komisji zdrowia publicznego - w ostatnim czasie nie wykrywano lokalnych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Ostatni przypadek, gdy osoba przybywająca z Chin na Tajwan była zakażona koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto 6 lutego.