Epidemia: Nowa Zelandia znalazła swojego "pacjenta zero"

"Do zakażenia doszło w końcówce lutego, po kontakcie z zakażoną osobą z Włoch" - poinformował resort zdrowia Nowej Zelandii. "W tamtym czasie zakażony we Włoszech odwiedził Nową Zelandię" - dodało Ministerstwo Zdrowia.

Fakt, że pacjent zero przeszedł COVID-19 ujawniono przy badaniu, jakiemu poddano go w ostatnim czasie w związku z bólem gardła. Testy wykazały, że choć obecnie nie jest on zakażony koronawirusem to jednak w przeszłości musiał przejść COVID-19.

Symptomy COVID-19 u osoby przybyłej w lutym do Nowej Zelandii z Włoch pojawiły się 21 lutego - na tydzień przed pierwszym potwierdzonym testem zakażeniem koronawirusem w Nowej Zelandii.

COVID-19 przeszło też prawdopodobnie pięcioro członków jego rodziny.