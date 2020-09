Australia: Stan Wiktoria bez zgonu na COVID-19 w ciągu doby

W związku z nawrotem epidemii na terenie stanu od blisko siedmiu tygodni obowiązuje reżim ścisłej kwarantanny.

Szczególnie surowe obostrzenia obowiązują mieszkańców Melbourne, drugiego co do wielkości miasta Australii, w którym reżim kwarantanny ma obowiązywać do 28 września. Jednak od poniedziałku niektóre reguły kwarantanny zostały tam złagodzone - m.in. skrócono czas obowiązywania godziny policyjnej w nocy.

W stanie Wiktoria, zamieszkiwanym przez ok. 25 proc. z 26 mln mieszkańców Australii, wykryto ok. 75 proc. z ponad 26700 zakażeń koronawirusem na terenie kraju i 90 proc. z 816 zgonów na COVID-19 w Australii.

Premier Scott Morrison przemawiając w Newcastle, mieście położonym 161 km na północ od Sydney mówił, że Australia "radzi sobie lepiej (z epidemią) niż niemal każde inne wysoko rozwinięte państwo świata".

Jednocześnie szef rządu podkreślał, że gdyby gospodarka kraju pozostawała zamrożona w związku z epidemią wówczas Australijczycy "nie żyliby obok wirusa, wirus powstrzymywałby ich od życia".