Anglia: 7 osób to za wiele, ograniczenia do grudnia?

Nowe ograniczenia co do liczby uczestników zgromadzeń publicznych w Anglii (od poniedziałku zakazane będą zgromadzenia liczące więcej niż sześć osób) mogą obowiązywać przez dłuższy czas, być może nawet do grudnia - wynika ze słów Hancocka.

Hancock poinformował, że obostrzenia co do zgromadzeń publicznych będą dotyczyć zarówno spotkań pod gołym niebem, jak i pod dachem.

Zaostrzenie obostrzeń dotyczących zgromadzeń publicznych wiąże się ze wzrostem liczby zakażeń w Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach.

Od zasady, która zakazuje gromadzenia się więcej niż sześciu osób, obowiązywać będą wyjątki - zakaz nie będzie obowiązywał w szkołach, miejscach pracy oraz w czasie pogrzebów i ślubów.