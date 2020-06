Bułgaria: Premier dostał grzywnę za brak maseczki w świątyni

Ale we wtorek do nakazu nie zastosował się sam premier, który przebywał z wizytą w monastyrze Rilskim, będącym symbolem odrodzenia narodowego Bułgarii w XVIII i XIX wieku. „Wszystkie osoby, które podczas wizyty premiera nie miały ochronnych masek (...), zostaną ukarane grzywną” - poinformowało w e-mailu do agencji Reuters Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że karę będą musieli zapłacić także dziennikarze czy fotoreporterzy, którzy relacjonowali wizytę Borysowa - oczywiście ci, którzy nie wywiązali się z obowiązku. Nie wiadomo natomiast, czy ukarani zostaną duchowni z monastyru.

Ponad tysiącletni monastyr bułgarskiego Kościoła prawosławnego znajduje się w paśmie górskim Riła, na południe od Sofii. Słynie z kolorowych fresków i jest jedną z największych atrakcji turystycznych Bułgarii.

To nie jedyna kara dla bułgarskich polityków. W poniedziałek Angeł Kynczew, szef bułgarskiego odpowiednika GIS-u, poinformował o grzywnach nałożonych na centroprawicową partię GERB premiera Borysowa i opozycyjną Partię Socjalistyczną. Oba ugrupowania mają zapłacić po 3 tys. lew (prawie 7 tys. zł) za nieprzestrzeganie zasad dystansu społecznego podczas ostatnich wydarzeń, organizowanych przez te partie.

Bułgaria dobrze radziła sobie dotąd z epidemią koronawirusa, m.in. dzięki rygorystycznym ograniczeniom, w tym obowiązkowi noszenia maseczek w miejscach publicznych. Ale w czerwcu obostrzenia zostały poluzowane, a w zeszłym tygodniu potwierdzono 606 nowych przypadków zakażeń, co było najwyższym wzrostem od samego początku epidemii. To skłoniło władze do ponownego wprowadzenia obowiązku zakrywania twarzy w obiektach zamkniętych oraz np. w pociągach i autobusach.

Łącznie w Bułgarii potwierdzono dotąd prawie 4 tys. przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 zmarło 207 chorych.

Pod koniec maja ukarany za wprowadzenie wprowadzonych przez siebie ograniczeń został premier Rumunii Ludovic Orban. Zapłacił grzywnę w wysokości 3000 lei (ok. 2750 zł) za brak maseczki w czasie towarzyskiego spotkania z kilkoma innymi politykami. Na dodatek palił w pomieszczeniu, za co musiał zapłacić kolejne 3 tys. lei.