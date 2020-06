Wiceminister zdrowia Meksyku: Kilka tygodni wzrostu liczby zakażeń

Mimo tego władze Meksyku od początku czerwca odmrażają gospodarkę kraju. WHO i Panamerykańska Organizacja Zdrowia apelują, by - przed luzowaniem obostrzeń - Meksyk zwiększył swój potencjał jeśli chodzi o liczbę testów, jakie może przeprowadzić w ciągu doby, a także zachował reguły służące zwiększeniu dystansu społecznego.

W ciągu ostatniej doby w Meksyku liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzonych wynikami testów wzrosła o 4199 - do poziomu 124301.

Liczba zgonów na COVID-19 zwiększyła się o 596 - łącznie od początku epidemii w Meksyku na COVID-19 zmarło 14649 osób.

W ostatnich tygodniach - co przyznaje WHO - Ameryka łacińska stała się największym na świecie epicentrum pandemii. Oprócz Meksyku najbardziej dotkniętymi epidemią koronawirusa krajami regionu są Brazylia, Peru i Chile. Ponad 40 tysięcy zakażeń koronawirusem wykryto też w Kolumbii i Ekwadorze.

Władze Meksyku szacują, że do października na COVID-19 umrze w tym kraju do 35 tysięcy osób. Z kolei z modelu przygotowanego przez Uniwersytet Waszyngtoński wynika, że do sierpnia umrze w Meksyku na COVID-19 75516 osób.