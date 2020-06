WHO o epidemii w Europie: Lepiej na zachodzie, gorzej w Rosji

- W tym momencie, w Europie Zachodniej, widzimy stały spadek (liczby zakażeń wykrywanych na dobę - red.). Nie jest on szybki, ale jest regularny jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń wykrywanych w ciągu doby, co oznacza, że liczba nowych przypadków nadal jest znacząca, ale zmniejsza się z wyjątkiem Rosji i Europy Wschodniej, gdzie wciąż widzimy wzrosty - podkreśliła Harris.

W Rosji wykryto jak dotąd 423741 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 5037 zgonów z powodu COVID-19.

Rosja jest obecnie trzecim krajem na świecie pod względem liczby wykrytych zakażeń.

Harris była też pytana o zerwaniu przez Donalda Trumpa z WHO. Trump zapowiedział, że USA opuszczają tę organizację, w związku z zarzutami pod adresem WHO w kwestii reakcji na pojawienie się koronawirusa (Trump zarzuca WHO zbytnią uległość wobec Chin).

Rzeczniczka organizacji odpowiedziała, że nie wie, czy obecnie prowadzone są jakieś rozmowy między WHO a administracją Trumpa.