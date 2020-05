WHO: Największy dobowy wzrost liczby zakażeń od początku pandemii

- Wciąż mamy przed sobą długą drogę jeśli chodzi o pandemię - powiedział dyrektor generalny WHO na konferencji prasowej w Genewie.

- W ciągu ostatnich 24 godzin WHO poinformowano o 106 tys. zakażeń koronawirusem - to największy dobowy wzrost liczby zakażeń od początku epidemii. Niemal 2/3 tych przypadków wykryto w zaledwie czterech krajach - podkreślił.

Kraje, o których mówił dyrektor generalny WHO to USA, Rosja, Brazylia i Indie - powiedziała Maria Van Kerkhove, epidemiolog z WHO w rozmowie z CNN.

Dokładna liczba zakażeń, o których WHO zostało poinformowane we wtorek to 106662.

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni rosnącą liczbą zakażeń w krajach o małej i średniej zamożności - podkreślił Tedros Adhanom-Ghebreyesus.