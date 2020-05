Resort zdrowia Rosji: Tego nie ujmujemy w statystykach ws. wirusa

"Oficjalne statystyki obejmują pacjentów, u których COVID-19 potwierdzono testami laboratoryjnymi. Jeśli chodzi o pacjentów, u których stwierdzono zapalenie płuc, a którym nie potwierdzono zakażenia COVID-19 testami laboratoryjnymi, to zostaną oni ujęci (w statystykach dotyczących koronawirusa - red.), po drugim teście pod kątem infekcji koronawirusem" - głosi komunikat rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia.

Służba prasowa resortu zdrowia Rosji informuje, że statystyki nie obejmują osób z zespołem ostrej niewydolności oddechowej.

Ministerstwo Zdrowia Rosji informuje, że w kwietniu w Rosji w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło 1141 osób.

Do dziś w Rosji stwierdzono oficjalnie 326448 zakażeń koronawirusem i 3249 zgonów z powodu COVID-19. Z danych tych wynika, że śmiertelność wirusa w Rosji wynosi ok. 1 procenta. W Brazylii, gdzie zakażeń wykryto 310087 zgonów jest niemal siedem razy więcej. 10 razy więcej zgonów niż w Rosji stwierdzono we Włoszech, gdzie zakażenie wykryto u 228006 osób.