Brazylia z drugą największą liczbą zakażeń na świecie

Łączna liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Brazylii wzrosła do 330890 - tym samym Brazylia wyprzedziła Rosję pod względem liczby zakażeń i jest drugim, po USA, krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń na świecie.

W ciągu doby w Brazylii w wyniku COVID-19 zmarło 1001 osób - łączna liczba ofiar koronawirusa wzrosła w tym kraju do 21048.

Drugim najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 krajem w Ameryce Łacińskiej jest Peru - gdzie w ciągu ostatniej doby wykryto 2929 zakażeń wirusem - a łączna liczba wykrytych zakażeń wynosi już 111698. Liczba ofiar COVID-19 w Peru wzrosła w ciągu doby o 96 - do 3244. Władze kraju zdecydowały się na przedłużenie kończącej się 25 maja ogólnokrajowej kwarantanny do 30 czerwca. Oznacza to, że kwarantanna w Peru będzie trwała co najmniej trzy i pół miesiąca.