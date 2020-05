Pensje piłkarzy w Anglii muszą być obniżone o połowę?

- Problemem nie jest, czy dokończymy ten sezon czy nie, ale to, co stanie się później - stwierdził Hodgkinson w rozmowie z BBC Sport.

- Jeśli nie osiągniemy jakiegoś porozumienia nie będzie piłkarskiej piramidy. Są kluby, o których wiem, które wciąż funkcjonują ponieważ opóźniają wypłatę wynagrodzeń, spłatę należności podatkowych i innych zobowiązań. Oni będą musieli w którymś momencie zacząć płacić - stwierdził.

Prezes Huddersfield stwierdził, że jego klub walczący o utrzymanie w Premier League chciałby wznowienia sezonu "kiedy będzie to bezpieczne".

Dodał jednak, że najważniejsze pytanie brzmi dzisiaj: co stanie się po zakończeniu obecnego sezonu, skoro brytyjski rząd zapowiada, iż zgromadzenia publiczne nie będą możliwe do czasu wynalezienia szczepionki co ma nie nastąpić przed 2021 rokiem. W efekcie niektóre kluby zostaną w praktyce pozbawione dochodów.

Zdaniem Hodgkinsona rozwiązaniem mogłoby być zredukowanie zarobków piłkarzy na każdym poziomie rozgrywek. - Gracze nie ponoszą winy, ale rzeczywistość jest taka, że piłkarze muszą być częścią rozwiązania, ponieważ po bankructwie klubów ich kontrakty i tak nie zostaną wypełnione - stwierdził.

Według właściciela prezesa Huddersfield pensje piłkarzy być może będą musiały być zredukowane nawet o 50 procent dopóki kibice nie wrócą na stadiony.