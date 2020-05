Indonezja przepisuje zakazane w Europie leki na malarię

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w tym tygodniu, że tymczasowo wstrzymuje swoje badania nad hydroksychlorochiną. Były prowadzone w ponad 30 państwach, w tym w Indonezji.

Zdaniem WHO zawieszone powinno być stosowanie tych leków u osób zakażonych koronawirusem. Indonezja czeka na dalsze instrukcje WHO, do tego czasu leki będą nadal przepisywane, a stan zdrowia pacjentów będzie szczegółowo kontrolowany.

Zwolennikiem stosowania hydroksychlorochiny jest prezydent USA Donald Trump. Poinformował, że sam przyjmuje lek, aby zapobiec zakażeniu.

W ostatnich miesiącach badania kliniczne we Francji, Brazylii i Stanach Zjednoczonych wykazały, że leki te niosą ze sobą zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca i śmierci.

W środę rządy Francji, Belgii i Włoch wprowadziły zakaz stosowania tych leków