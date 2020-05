Poseł Porozumienia: Rząd przyjął najgorszy model walki z koronawirusem

- Przyjęty przez ministra (zdrowia - red.) model walki z koronawirusem - jeśli to w ogóle walką można nazwać - jest najgorszy z możliwych - ocenił w TVN24 poseł koalicyjnego Porozumienia Andrzej Sośnierz, były szef NFZ.

W kontekście narady polityków obozu władzy w siedzibie PiS w Warszawie Andrzej Sośnierz został zapytany, czy rząd już wygrał z wirusem i "ma tyle czasu na marnowanie?". Poniżej dalsza część artykułu

- No właśnie w tym jest problem, że nasz model, przyjęty przez ministra model walki - jeśli to w ogóle walką można nazwać - z koronawirusem jest najgorszy z możliwych - odparł polityk Porozumienia Jarosława Gowina. Sośnierz dodał, odwołując się do wykresów ukazujących przebieg epidemii w poszczególnych krajach, że są trzy modele walki z koronawirusem. - Jeden model - aktywnej walki; to zrobiła Australia, Nowa Zelandia, Islandia. Jest model walki, kiedy rządy na początku zaniedbały to - Włochy, Hiszpania, Niemcy - i potem z trudem walczą. Jest trzeci model, kiedy właściwie nie widać śladów działania rządu - tutaj Wielka Brytania, Szwecja, która przyjęła to samodzielnie, zupełnie świadomie, Stany Zjednoczone - powiedział poseł.

"Zadziwiająca dla Polaków dyscyplina" Zdaniem Sośnierza, krzywa walki z epidemią w Polsce przypomina tę z krajów, w których nie widać efektów działań władz. - Społeczeństwo samo, swoją dyscypliną, zadziwiającą dla Polaków, wygasiło szybkie narastanie epidemii - stwierdził polityk. Sośnierz zaapelował o zmianę modelu. - Różne modele można realizować, tylko ten model jest najdroższy. My, krezusi świata, Polska, pozwoliliśmy sobie na najdroższy model. On będzie nas najwięcej kosztował - nawet w tej chwili nie można wykazać, kiedy w końcu wygaśnie ta epidemia do takiego poziomu, że będzie możliwe bezpieczne odmrażanie - mówił. Według niego, ostatni wzrost liczby przypadków zakażeń SARS-CoV-2 na Śląsku "nie jest przypadkiem". - To można było przewidzieć. Tak będzie to wyglądało, tu i ówdzie będą wybuchały ogniska, bo my nie mamy w tej chwili żadnych racjonalnych podstaw, żeby luzować (ograniczenia wprowadzone w ramach walki z wirusem - red.), a niestety poluzowaliśmy - powiedział poseł. Według niego, ostatnie poluzowanie restrykcji nastąpiło "w najmniej odpowiednim momencie".