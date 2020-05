Sondaż: 76,9 proc. Polaków spodziewa się co najmniej dwóch chudych lat

Pandemia doprowadzi też do recesji w największych gospodarkach świata - tylko w USA od połowy marca liczba bezrobotnych zwiększyła się o ok. 30 mln. Największego od czasu II wojny światowej kurczenia się gospodarki doznają m.in. Francja i Włochy.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy ile czasu - według nich - zajmie światowej gospodarce powrót do stanu sprzed pandemii.

Na tak zadane pytanie 14,6 proc. respondentów odpowiedziało, że zajmie to rok.

Według 27,6 proc. ankietowanych potrzebne będą do tego dwa lata.

30 proc. uważa, że zajmie to więcej niż dwa lata.

Zdaniem 15 proc. będzie to wymagało więcej niż pięciu lat.

4,3 proc. spodziewa się, że powrót światowej gospodarki do stanu sprzed pandemii zajmie ponad 10 lat.

8,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Co ciekawe największy optymizm jeśli chodzi o powrót gospodarki do stanu sprzed pandemii wykazują osoby zarabiające ponad 5 tys. zł miesięcznie (25,6 proc. z nich uważa, że gospodarka już po roku wróci do poziomu ze stycznia 2020 roku) i osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (28,3 proc. z nich spodziewa się powrotu do stanu sprzed pandemii w ciągu roku).