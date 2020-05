Wielka Brytania: Ponad 30 tys. ofiar COVID-19 - najwięcej w Europie

Biuro Narodowych Statystyk (ONS, odpowiedni polskiego GUS - red.), brytyjski urząd statystyczny podało, że do 24 kwietnia w Anglii i Walii zmarło 29648 osób, u których w aktach zgonu jako przyczynę śmierci wpisano COVID-19.

Wliczając w to zgony w Irlandii Północnej i Szkocji liczba zgonów z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii przekroczyła 30 tysięcy - to więcej ofiar koronawirusa niż we Włoszech, które dotychczas były krajem z największą liczbą ofiar koronawirusa w Europie.